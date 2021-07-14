В петербургской школе на Крестовском острове открыли обсерваторию

Обсерваторию возвели на крыше одной из новых школ на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Обучение в ней начнется с 1 сентября 2021 года.

Госстройнадзор сообщает, что в школе есть киноклассы, спортзалы и типография. Также будущим ученикам будут доступны помещения для свободного творчества, передает "Мойка 78"

Новое образовательное учреждение рассчитано на 800 человек. Здание школы состоит из двух корпусов. Впервые, после строительства, ее двери откроются к началу учебного года.

Одной из особенностей школы является обсерватория, которая расположена на крыше. Горожане заметили купол с улиц города.