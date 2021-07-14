Мурашко объяснил, каким россиянам нельзя вакцинироваться

Россиянам нельзя вакцинироваться при наличии медицинских противопоказаний, которые определяет врач. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения объяснил, каким гражданам нельзя прививаться. По его словам, россияне не должны делать это при получении медотвода от противокоронавирусной вакцинации. Противопоказания определяются лечащим врачом или компетентным специалистом.

Мурашко в интервью РИА Новости отметил, что бывают ситуации, когда одному из членов семьи нельзя вакцинироваться. В таком случае есть риск заражения инфекцией, который можно снизить, если родственники привьются.