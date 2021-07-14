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"Неконкурентное вытеснение": Захарова ответила Германии на слова о политизации вакцин

/ Обновлено: 14 июля 2021 19:29 77
"Неконкурентное вытеснение": Захарова ответила Германии на слова о политизации вакцин

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявление главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса о якобы политизации темы вакцин.

Он заявил, что Москва и Пекин будто бы выдвигают политические требования в обмен на поставки вакцин. Глава МИД Германии призвал обеспечить"альтернативные варианты" неким пострадавшим странам.

Захарова назвала слова Мааса показателем "неконкурентного вытеснения" российской вакцины "Спутник V". А пострадавших от российской вакцины государств не существует, добавила дипломат в Telegram.