Отставку главы МВД Украины обсудили в программе "Время покажет"

Эксперты обсудили отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в эфире программы "Время покажет".

Международный обозреватель издательского дома "Коммерсантъ" Максим Юсин отметил, что за уходом Авакова может стоять президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на то, что экс-министр был негативно настроен к России, с ним удавалось вести неформальный диалог.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко подчеркнул, что отставка Авакова произошла сразу после встречи с американским послом. По мнению депутата Госдумы Олега Нилова, его замена была решением Вашингтона, а не Зеленского.

Народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива высказал мнение, что ключевую роль в уходе Авакова якобы мог сыграть российский лидер Владимир Путин. Во время его беседы с президентом США Джо Байденом были достигнуты определенные договоренности, в том числе и по Украине, заявил Кива.