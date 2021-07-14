Явлинский обвинил сторонников Навального в массовых задержаниях на митингах

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский рассказал о принципиальных расхождениях с позицией арестованного блогера Алексея Навального и его команды.

Сторонники Навального четко осознавали, что их акции закончатся массовыми задержаниями, и все равно пошла на этот шаг, напомнил Явлинский. Это явно противоречит принципам демократической партии. В частности, за беспорядки несет ответственность соратник блогера Леонид Волков.

"Волков сказал, что он бросал специально людей в топку. Зачем? Чтобы привлечь общественное внимание. Я категорически против такой политики", — передает слова Явлинского издание "ПолитЭксперт".

Вместе с тем основатель "Яблока" указал не безответственность команды Навального. Это выражается в организации протестных акций во время пандемии коронавируса.

Во время последнего партийного съезда Явлинский заявил, что впервые не будет участвовать в думских выборах. Он всегда возглавлял общефедеральной список "Яблока", говорится на сайте 360tv.ru.