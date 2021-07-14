Толстой решил выдвигаться в Госдуму по Люблинскому одномандатному округу

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подал документы на выдвижение в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199.

В беседе с журналистами он поблагодарил всех своих избирателей за поддержку в 2016 году, а также жителей округа, предложивших Толстому баллотироваться вновь.

"Сегодня я подал документы на участие в качестве кандидата на выборах Государственной думы по Люблинскому одномандатному округу", — подчеркнул он.

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