Скандальная "Новая газета" вступилась за педофила Дмитриева

Известная скандалами "Новая газета" опубликовала открытое письмо в поддержку педофила Юрия Дмитриева к председателю Верховного суда России.

Дмитриева приговорили к 13 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Обращение "Новой" к суду поддержали десятки россиян, среди которых известные деятели науки, культуры и искусства.

Как отмечает обозреватель "Царьграда" Александр Гришин, большинство из тех, кто поставил подпись под документом, не знают подробностей об обстоятельствах дела и обвинениях.

"Они подмахивают свою подпись, не обременяя себя мыслью, что на свободу могут выпустить опасного преступника, что завтра на их детей могут объявить охоту те же педофилы, насильники, расчленители", — цитируют Гришина "Ветеранские вести".

Среди тех, кто подписал обращение на сайте "Новой газеты", есть защитники осужденного блогера Алексея Навального, ЛГБТ-активистов и международных террористов.

Дело Дмитриева является очень простым, так как по нему есть большое количество доказательств и даже видео с детским порно, которое активно скрывали. Скорее всего, у Юрия Дмитриева есть очень сильные покровители, которые два раза добивались того, что его оправдывали, пишет ФАН.