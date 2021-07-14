Опубликован рейтинг спортсменов, которые вызывают наибольшее доверие у россиян

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба возглавил рейтинг вызывающих наибольшее доверие спортсменов.

Форвард сине-бело-голубых поднялся на семь строчек по сравнению с аналогичным майским рейтингом. Прошлый лидер списка — завершившая карьеру гимнастки Ляйсан Утяшева. Третью строчку занял нападающий сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин. Об этом сообщается на сайте исследовательского холдинга Romir.

Кроме того, в рейтинг были включены непобежденный боец MMA Хабиб Нурмагомедов, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов и другие.

Дзюба является капитаном "Зенита" и сборной России. Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. В составе национальной команды форвард дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.