Заслуженный тренер по футболу Марк Рубин умер в возрасте 73 лет

Российский тренер Марк Рубин скончался на 74-м году жизни.

Марк Абрамович Рубин умер в возрасте 73 лет.

Будущий заслуженный тренер России родился 28 августа 1947 года. Изначально он являлся воспитанником школы "Смена". Впоследствии Рубин играл в ФК "Кировец", СКИФ Ленинград, а также "Металлург" Новотроицк.

Амплуа тренера Рубин открыл для себя в 1972 году в "Электроне" из Пскова. Начиная с 1973 года, он тренировал игроков "Смены". Благодаря его нотациям и советам выросли чемпионы Сергей Дмитриев и Владислав Радимов. После 2000-го года Рубин преподавал на кафедре футбола в НГУ имени П.Ф. Лесгафта.