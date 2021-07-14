Роботы заменят людей на Олимпийских играх в Токио

Роботы могут стать единственными свидетелями большинства спортивных подвигов на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает Axios. Такова «ковидная» реальность: с 23 июля по 8 августа 724 соревнования Олимпиады пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса, но высокотехнологичная Япония придумала выход из ситуации.

Организаторы объявили эти игры «самыми инновационными за всю историю»: планируется развернуть целые робо-отряды. Если роботы-талисманы Мирайтова и Сомэйти будут реагировать на происходящее реалистичными, «очеловеченными» действиями и даже сменой выражения лица, чтобы поддерживать спортсменов, то робот «прямого эфира» Toyota T-TR2, оснащенный камерой, позволит зрителям подключаться и смотреть на Олимпиаду из любых мест, где ловит интернет.

Global Look Press / Yoshio Tsunoda/AFLO

Роботы будут трудиться и на стадионе. Те «помощники», которых Toyota (один из крупнейших спонсоров Олимпийских игр) использует на своих автозаводах для перевозки запчастей, помогут извлекать брошенные диски и копья на соревнованиях по легкой атлетике.

Без человеческого персонала, конечно, не обойтись: однако работников оденут в «силовые костюмы» Panasonic, чтобы облегчить разгрузку и транспортировку тяжелых предметов в Олимпийской деревне. Такие экзоскелеты поддерживают область спины и бедер, облегчая подъем грузов на 20%.

Ограниченное количество зрителей с рядом условий (например, сдача ПЦР-теста каждый день) все-таки сможет побывать на 26 соревнованиях. А развозить для них еду и напитки на трибунах будут роботы — их же могут использовать на Паралимпийских играх в Токио, которые начнутся 24 августа.

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