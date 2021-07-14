Семак назвал "Локомотив" основным соперником "Зенита" в чемпионате и Суперкубке

Московский "Локомотив" является принципиальным соперником петербургского "Зенита" последние три года. Об этом рассказал наставник сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Зенит" становился победителем Суперкубка пять раз, "Локомотив" — три, казанский "Рубин" — два, столичный "Спартак" — один раз. По словам Семака, железнодорожники являются принципиальными соперниками последних лет и в чемпионате России, и в Суперкубке страны.

"На протяжении трех лет постоянно играем с ним за Суперкубок. Ничего в этом смысле не меняется — это наш основной соперник последних лет. Нас ждет очень тяжелый, сложный матч", — передает слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Петербуржцы и москвичи 17 июля разыграют Суперкубок России. Встреча пройдет на футбольном стадионе в Калининграде, начало — в 19:00 по московскому времени.