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Расширение НАТО на Украине стало одной из тем переговоров Путина и Лукашенко

/ Обновлено: 14 июля 2021 18:20 94
Расширение НАТО на Украине стало одной из тем переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсудили увеличение присутствия НАТО на Украине.

Стороны затронули проблему проведения масштабных учений и намерения Альянса по строительству военных баз. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, передает БелТА.

Также участники переговоров обсудили политику западных стран в адрес России и Белоруссии. Главы государств рассмотрели отношение Европейского союза и США.