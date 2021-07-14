В Черкесске мужчина убил и изнасиловал "рогатую" восьмиклассницу

В Карачаево-Черкесске соседа жертвы заподозрили в жестоком убийстве 14-летней школьницы. Правоохранители задержали злоумышленника.

Сейчас специалисты решают вопрос о выборе меры пресечения в виде его заключения под стражу, сообщает сайт 360tv.ru. По данным правоохранителей, школьница вечером отправилась в магазин и домой больше не вернулась. Мать незамедлительно обратилась за помощью в полицию.

Предполагаемый преступник во время следственных мероприятий у подъезда пытался сбить с толку сотрудников правоохранительных органов. Однако 34-летний сосед погибшего ребенка сам попался на удочку. Тело восьмиклассницы, завернутое в шторы, было найдено в его квартире.

Сознавшись, мужчина рассказал силовикам, что при интимной близости с девочкой — у нее на голове "выросли рога и уши, а лицо покрылось волдырями". Он испугался "демона" и задушил восьмиклассницу леской.

Мужчина ранее был судим за педофилию и убийство шестилетней девочки. В тот период его отправили на принудительное лечение в колонию. Через 16 лет он вновь оказался на свободе.