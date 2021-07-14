Мурашко назвал процент заболевших после вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о доле россиян, заразившихся инфекцией после получения прививки от коронавируса.

По его словам, болезнь зафиксировали не более чем у 2,5 процента вакцинированных. В основном это те, кто заразился во время формирования иммунитета. Этот период приходится на две-три недели после получения второго компонента препарата, отметил министр. Он дал интервью РИА Новости.

Однако практика показывает, что вакцина защищает человека от осложнений COVID-19. Но россиянам стоит помнить, что соблюдение защитных мер дополнительно к прививкам снижает риск заболевания, добавил Мурашко.