Лавров назвал Кабо-Верде традиционным партнером России в день 46-летия дипотношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по случаю исполнения 46 лет дипотношениям с Республикой Кабо-Верде.

По его словам, островное государство Африки является традиционным партнером Кремля в регионе.

"У нас хорошо развивается сотрудничество между парламентами, между внешнеполитическими ведомствами", — говорится на странице МИД в социальной сети Facebook.

Дипломат отметил совместную работу делегаций в рамках ООН и других международных площадок.

Ранее Лавров прокомментировал визит в Москву спецпредставителя президента США по климату Джона Керри. По его словам, это важный сигнал для развития двусторонних отношений, сообщил сайт 360.tv.ru.