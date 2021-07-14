Минобороны РФ: российская армия имеет самый высокий процент современного вооружения в мире

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России являются самыми современными среди всех армий мира.

По его словам, процент современного вооружения в российских войсках достигает 71. Таким показателем не может похвастаться никто в мире. Речь идет не только о новых видах оружия, но и о боевой технике. Шойгу отметил, что стратегические ядерные силы также прекрасно оснащены.

"83% — это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания", — рассказал он.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что войска должны быть благодарны российским ученым, которые сохранили научный потенциал и приложили максимум усилий для мощного технологического рывка вперед.