Онколог назвал "чушью" слухи о появлении рака после вакцинации

Достоверной информации о том, что вакцинация от коронавируса может вызвать рак, нет. Верить таким заявлениям не нужно, считает врач Андрей Пылев.

Онколог Пылев отметил, что прививка против коронавируса онкологическим больным предполагает соблюдение прописанных рекомендаций. Пациенты, которые не проходят активное лечение, а данные об иммунносупрессии у них отсутствуют, должны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, рассказал Пылев в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, в большей степени это касается больных, которые находятся в стадии ремиссии. Более того, они рискуют тяжело перенести COVID-19, именно поэтому им особенно показана вакцинация.

Ранее вирусолог рассказал, в каких случаях дается медотвод от вакцинации против коронавируса. По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, это возможно при скачках давления и повышенном уровне сахара, что говорит о нестабильном состоянии здоровья, передает сайт 360tv.ru.