Курс на Запад. Способны ли пророссийские силы взять реванш в Молдавии

В понедельник, 12 июня, ЦИК Молдавии огласил итоги парламентских выборов. Либеральная партия действующего президента Майи Санду — «Действие и солидарность» (PAS) — набрала 52,8% голосов.

У PAS были шансы и вовсе получить конституционное большинство (66 мандатов), что позволило бы ей менять основной закон, но не хватило буквально трех мест в законодательном органе.

Кто прошел в парламент

PAS ратует за вступление Молдовы в Евросоюз. Если вы откроете их программу, то перед вами предстанет классическая популистская история: «Мы за все хорошее, против всего плохого». Когда речь заходит о решении политических проблем, всякая конкретика пропадает.

Так, партия делает упор на борьбе с коррупцией (обещая, что в этот раз она уж точно конфискует имущество всех воров). То есть PAS обещает то же, что и любая другая партия, приходившая к власти до нее. Также победители выборов выступают за независимую юстицию, качественное образование, адекватную социальную защиту и все в таком роде.

Партия поддерживает Майю Санду, которая до вступления на президентский пост была ее лидером. Санду — сторонница сближения с США и вступления Молдавии в НАТО и ЕС.

В мае 2020-го в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону она заявила, что «решение приднестровского конфликта должно осуществляться по примеру Донбасса».

wikipedia.org / European People's Party / CC BY 2.0

На втором месте — пророссийский блок коммунистов и социалистов экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина (27,17%). Додон уже признал результаты выборов. Он хорошо знаком с Владимиром Путиным и многократно совершал рабочие визиты в Москву во время своего президентского срока.

Социалисты выступают категорически против присоединения к Румынии и вступления Молдавии в НАТО. Додон и его однопартийцы ратуют за сохранение за русским языком статуса «языка межнационального общения», а также за мирное урегулирование приднестровского конфликта.

Третье место на выборах досталось партии „Шор” (5,74%). Ее глава – бизнесмен Илан Шор — объявлен в международный розыск, как один из фигурантов кражи $1 млрд из трех банков Молдавии. Сейчас он скрывается в Израиле.

По результатам выборов он вновь получил депутатскую неприкосновенность. Программа партии — концентрат политического популизма. К примеру, он обещал поднять пенсии до 500 евро. При том, что средний размер пенсий в Молдавии не дотягивает и до 50 евро.

Аутсайдеры выборов

Остальные партии не прошли пятипроцентного барьера. Блок скандального бизнесмена Ренато Усатого, на которого в России заведено несколько уголовных дел, набрал 4,11%. А ведь еще полгода назад в первом туре президентских выборов он был удостоен поддержкой почти 17% избирателей. Провальные результаты заставили Усатого объявить об уходе с поста мэра Бельц, второго по величине города в Молдавии.

Когда Усатый ворвался на политическую арену в 2014-м, он придерживался пророссийских позиций, но позднее его партия дистанцировалась от геополитики.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

У проевропейской платформы «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе — 2,34% голосов. Нэстасе — верный союзник Санду. С 2018-го политформирование участвовало в выборах в одном электоральном блоке с партией PAS. И по итогам парламентских выборов 2019 года получила 11 мандатов. Но в этом году платформа решила участвовать в выборах отдельно.

Как итог, 11 мандатов испарились, и теперь «Достоинство и правда» не получит ни одного места в законодательном органе. Сегодня руководство платформы в полном составе подало в отставку.

Демпартия, оставшись без поддержки олигарха Владимира Плахотнюка, довольствуется лишь 1,82% голосов. Примечательно, что на прошлых парламентских выборах, она набрала 23,62% голосов и получила 30 мандатов в парламенте.

Если есть какой-то успех у пророссийских сил на этих выборах, то это полный разгром их наиболее радикальных политических оппонентов — сторонников вступления в НАТО и унионистов (приверженцев идеи объединения Молдавии с Румынией) из партий AUR и PUN. Суммарно эти партии не смогли набрать и одного процента голосов.

Шансы Додона

«Политические качели» — именно этот термин лучше всего подойдет для описания молдавской политики. Казалось, что после русофобской и прорумынской истерии начала 90-х Молдавия уже никогда не обратится на Восток, но на парламентских выборах 2001-го пророссийская Партия коммунистов получила аж 71 мандат из 101.

Затем в 2009-м к власти пришел альянс «За европейскую интеграцию». А уже в 2016 году на президентских выборах победу одержал Игорь Додон. Реальную власть он и его партия обрели лишь в 2019-м. С этих пор рейтинг социалистов неумолимо падал.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Правили ли социалисты плохо? Нет. Они скорее стали жертвами обстоятельств. Их короткому правлению предшествовал затяжной кризис. Накопившиеся за многие годы проблемы нельзя было решить всего за 2 года. К тому же через полгода после начала их правления начался коронакризис. Для пущего «счастья» Молдавию в 2020-м решила посетить еще и засуха. Начался спад экономики (на 7% за прошлый год), локдаун больно ударил по бизнесу, поступления в бюджет снизились.

В общем, в Молдавии происходило то же, что и во всем мире. Но Санду смогла направить общественное недовольство именно на социалистов. В этом ей помогло ее положение: она находилась в оппозиции и все, что ей достаточно было делать — это беспрерывно критиковать власть и связывать любые неудачи с деятельностью правительства Кику.

Также Санду умело использовала пропагандистские рычаги, находившиеся в ее руках. Она развернула компанию против Додона в соцсетях. В то время как социалисты ориентировались преимущественно на телевидение.

Да, в молдавских выборах в основном принимают участие пожилые люди, но для всех остальных возрастных групп основным источником информации являются соцсети. Эта общемировая тенденция. Телевидение теряет свое влияние на аудиторию. Здесь Санду не прогадала.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Теперь роли поменялись: социалисты отныне становятся в выигрышное положение критиков власти. Из заявления Додона, сделанного по результатам выборов, понятно, что в ближайшие годы социалисты займутся усиленным надзором за исполнением предвыборных обещаний PAS.

«Мы желаем успехов нашим коллегам в парламенте и надеемся, что они не разочаруют людей, как их ранее разочаровали правые альянсы. Будем надеяться, что миллиарды не будут украдены, как при Альянсе за Европейскую интеграцию, и люди не станут массово покидать страну из-за отчаяния и бедности, а получат новые рабочие места и высокие зарплаты и пенсии, как им было обещано… Теперь, когда выборы прошли, пора переходить от слов к делу, от обещаний к их выполнению. Страна ожидает европейских зарплат и пенсий, рабочих мест, возвращения диаспоры домой, миллионных инвестиций, реформы правосудия, борьбы с коррупцией, прекращения роста цен и тарифов, развития инфраструктуры в сельской местности, качественной и хорошо финансируемой медицины и образования и др.» — написал экс-президент.

На пресс-конференции Додон напомнил, что самые высокие рейтинги у ПСРМ были в те годы, когда партия находилась в оппозиции. Тонкий намек на то, что рейтинги социалистов еще могут заметно подскочить, если новая власть не оправдает надежд избирателей.