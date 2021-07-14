Как Соболь и Навальный пытались создать образ "политрепрессированных"

Блогер Алексей Навальный и юрист Любовь Соболь пытаются создать образ "политрепрессированных", чтобы скрыть свою противоправную деятельность, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель прокомментировал запрос от американского журнала The New Yorker, который готовит статью о Соболь. По словам Пригожина, она является низкоквалифицированным юристом. Бизнесмен подчеркнул, что ее основной задачей в "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) была дискредитация российской власти через якобы имеющиеся связи с коррумпированными лицами.

"Соболь и Навальный, насколько мне известно, ради собственной наживы, с целью заработать деньги, расхищали средства на донатах, о чем в настоящее время заявляют СМИ и правоохранительные органы", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин напомнил, что члены ФБК пытались представить его в негативном свете. Они, по словам предпринимателя, приписывали ему тесную связь с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы бросить тень на главу государства. Евгений Пригожин добавил, что он — добросовестный предприниматель, создавший свой бизнес с нуля, а его финансовая история и деловая репутация безупречны.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России