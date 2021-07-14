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Рар предсказал серьезное давление на Меркель со стороны США

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Рар предсказал серьезное давление на Меркель со стороны США

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом может столкнуться с серьезным давлением по украинскому вопросу, однако она имеет возможность дать Вашингтону достойный отпор.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал немецкий политолог Александр Рар, который уверен, что Германия не собирается просто так давать Киеву деньги, на что очень рассчитывают украинские власти.

Однако на стороне Украины в вопросе финансовой помощи выступают Соединенные Штаты Америки. Американский президент Джо Байден отстаивает позицию, которая заключается в том, что Украину, которая якобы ведет войну с Россией, ослаблять нельзя, и поэтому Германия обязана помогать Киеву.

«США будут играть на стороне Украины. А вот насколько сильным будет давление на Германию, мы увидим в ближайшее время, — отметил Рар. — У Меркель есть достаточно аргументов и атаки американцев ей будет чем отбивать».

Рар предсказал серьезное давление на Меркель со стороны США
Федеральное агентство новостей  / 

Если Ангела Меркель сможет провести переговоры с Байденом в умном и продуманном ключе, она может обратить внимание на то, что американцы позволяют себе проводить с Россий переговоры на высшем уровне, как недавно в Женеве, и предлагать Москве сотрудничество в разных сферах. Но почему-то Вашингтон пытается запретить Берлину делать то же самое.

«Есть очень много сфер, где можно договориться. Если США смогли договориться, то дайте немцам договориться за Европу с Россией. Вот такой разговор Меркель будет вести с Байденом», — заключил Александр Рар.

Напомним, визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон и ее встреча с американским президентом Джо Байденом намечены на 15 июля.