Мэр Омска Оксана Фадина поделилась с избирателями тем, как готовилась к вакцинации. Так, она рассказала, что сделала прививку «Спутником V» и добавила, что ей пришлось похудеть на 20 кг.

«Были проблемы с здоровьем, пришлось сбросить вес минус 20 кг. Стабилизировать давление. Потом был праймериз за два месяца объехала 18 районов не снижая темп основной работы и выходных не было совсем. Теперь освободилась время наконец то в графике и выходные, чтобы после прививки автономно побыть дома», — объяснила она.

Фадина уточнила, что планировала вакцинироваться еще в середине июня, сразу после завершения праймериз, но выходные были загружены.

Свое решение о прививке, чиновница объяснила тем, что от препарата «хуже не будет». А становиться обузой для пожилых родителей, в случае болезни, Фадина не хочет.

«Это я должна быть им опорой. А во-вторых, я не могу по своей работе позволить себе выйти из строя и стать нерабочей. Так что мой личный выбор был сделан. И то, что я не заболела — лишь чудесный случай, на чудо долговременно полагаться нельзя», — написала она.

А секрет такого преображения мэр Омска не раскрыла, отмечая, что это просто интенсивная работа над собой.