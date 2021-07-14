Пресненский суд Москвы вынес приговор Эдварду Билу

Блогера Эдварда Била признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Пресненский суд Москвы назначил ему два года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами в течение трех лет. На протяжении этого срока молодому человеку нельзя покидать квартиру с 20:00 до 08:00, менять место постоянного жительства и выезжать за пределы столицы и Подмосковья без уведомления контролирующего органа.

Авария произошла на Садовом кольце 1 апреля. Эдвард Бил устроил массовое ДТП, находясь за рулем Audi RS6. Он выехал на полосу встречного движения и влетел в четыре автомобиля.