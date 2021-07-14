"Барселона" и Месси договорились о пятилетнем контракте

Каталонский клуб "Барселона" и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси планируют заключить пятилетний контракт, несмотря на недавние разногласия.

Месси согласился на снижение заработной платы на 50%. Футболист пошел на уступки, потому что понимает, что клуб находится в непростой ситуации.

На данный момент адвокаты и советники "Барселоны" прорабатывают последние детали контракта. Ожидается, что официально о подписании нового договора с 34-летним Месси будет объявлено в конце июля, передает Diario Sport.

Аргентинский нападающий выступает за каталонский клуб с 2003 года. За сине-гранатовых он провел более 500 матчей.