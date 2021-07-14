В России готовятся создать первый в стране процессор нового поколения

Российская государственная корпорация «Ростех» собирается заняться разработкой первого отечественного процессора нового поколения на открытой архитектуре RISC-V для серверов и компьютеров.

Как сообщает газета «Ведомости», на эти цели планируется потратить 27,8 миллиарда рублей, 18 миллиардов из которых будут выделены «Ростехом» и дочерней компанией госкорпорации «Национальные технологии». Еще 9,8 миллиарда рублей проект получит из федерального бюджета.

В описании будущего процессора говорится, что это будет 8-ядерное устройство, топографические размеры которого составят 12 нанометров. Процессор должен быть готов к 2025 году, после чего техника с новыми процессорами начнет поступать не только структурам «Ростеха», но и предприятиям Министерства образования и науки, Министерства просвещения и Министерства здравоохранения.

«Представитель Yadro утверждает, что архитектура RISC-V считается самой перспективной, ей занимаются Google, Samsung, Huawei, Nvidia, Western Digital, Qualcomm, Alibaba. Собственные национальные программы по ее поддержке запущены в странах Евросоюза, Китае, Израиле, Индии», — пишут «Ведомости».

Согласно положениям бизнес-плана проекта, до конца 2025 года планируется продать 60 тысяч серверов и компьютеров с новыми процессорами на общую сумму 7 миллиардов рублей.

При этом издание приводит мнение главы направления импортозамещения оборудования КРОК Натальи Софроновой, которая отмечает, что архитектура RISC-V вроде бы имеет неплохие перспективы, однако пока на массовом рынке нет ни одного ее процессора общего назначения, хотя данная разработка активно используется для создания микроконтроллеров и устройств интернета вещей.

wikipedia.org / ArtemBaikal / CC BY-SA 4.0

А по словам Андрея Матвеенко – директора департамента по координации реализации нацпроектов Объединенной приборостроительной корпорации, в первое время в компьютерах и серверах, предназначенных для поставок в государственные учреждения, будут устанавливаться российские процессоры «Байкал-М».