ОАЭ и Саудовская Аравия достигли компромисса в рамках соглашения ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты и страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения по теме квот на добычу, по условиям которого Абу-Даби сумеет увеличить производство нефти.

Страны — экспортеры нефти и ОАЭ приняли решение повысить базовый уровень, установленный для страны, с текущих 3,17 млн баррелей в день до 3,65 млн баррелей. ОАЭ готовы поддержать предложение о продлении сделки до конца 2022 года, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

Таким образом сделку ОПЕК+ по наращиванию объема нефтедобычи получилось спасти. Именно возражения ОАЭ оказались препятствием для достижения договоренностей на встрече альянса в начале июля 2021 года.