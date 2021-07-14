Тобольский депутат лишился места в «Единой России» из-за наезда на сотрудника ГИБДД

Президиум регионального отделения партии «Единая Россия» исключил депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина. О принятии такого решения сообщил глава тюменских единороссов Андрей Артюхов, сообщило издание Ura.ru.

Дело в том, что накануне, 13 июля, Вакарин сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места преступления.

«Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин исключен из "Единой России" в соответствии с пунктами 4.3.2. и 13.9.10.6. Устава партии. По мнению членов президиума, разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона. Такое поведение недопустимо для единоросса, оно позорит не только самого Вакарина, но и бросает тень на всех однопартийцев и репутацию самой партии», — заявил Артюхов.

Ранее, по версии СМИ, авто народного избранника остановили сотрудники ДПС, по причине выезда ТС на встречную полосу. Однако, Вакарин решил скрыться и при передвижении машины нанес травмы сотруднику.