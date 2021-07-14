Военную разведку Британии подняли на смех из-за страха «шпионов» из России и Китая

Журналисты Daily Mail выяснили, что глава военной разведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум планирует 14 июля выступить в штаб-квартире спецслужбы и предупредить сограждан об «опасности» со стороны китайских и российских шпионов. Маккаллум полагает, что даже простые британцы могут якобы стать объектом «манипуляций».

По мнению главы разведки, опасность таится в «менее заметных угрозах», а именно в воздействии «врага» на умы британцев через социальные сети. А главная цель «шпионов» — украсть конфиденциальную информацию. Поэтому Маккаллум уверен, что рядовым жителям Великобритании нужно сохранять бдительность и серьезно относиться к рискам кибератак.

Прочитав статью, британцы не стали сдерживать себя и продемонстрировали настоящий английский юмор. Читатели Daily Mail откровенно обсмеяли абсурдность домыслов главы военной разведки собственного государства.

«В следующий раз, когда я отправлюсь в супермаркет Asda, я буду пристально следить, нет ли рядом шпионов. Я не хочу, чтобы они украли мой фирменный рецепт пасхальных булочек», — отметил один из читателей.

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«В китайском ресторанчике неподалеку от меня работают очень подозрительные люди»,

«Точно! Уверен, что они шпионят за вами, пытаясь выведать ваши вкусовые пристрастия, — и обо всем сообщают Коммунистической партии Китая»,

«Мысль о том, что секретным службам могут быть интересны наши семьи или мы сами, попросту смехотворна», — заявили в комментариях.

Некоторые из пользователей отметили, что после слов Маккаллума складывается ощущение беззащитности Великобритании, потому что разведка MI5 начала «молить о помощи» обычных людей.

Это не единственный случай, когда жители Соединенного Королевства критикуют и высмеивают свои государственные ведомства. Даже в ситуации с недавней провокацией британского эсминца HMS Defender (D36), нарушившего территориальные границы России у берегов Крыма, англичане обругали Лондон. Отдельно досталось и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону — его назвали толстым варваром, который не ведает, что творит.