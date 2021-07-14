КСУ подтвердил соответствие закона о государственном языке Конституции Украины

Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции страны закон о функционировании украинского языка как государственного, сообщает пресс-служба инстанции.

КСУ принял решение относительно конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Суд подтвердил, что языковой закон соответствует конституции страны.

Закон был принят бывшим тогда президентом Украины Петром Порошенко в 2019 году. Проект предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах жизни.