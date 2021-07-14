"Рисуют на коленке": Захарова оценила оправдание ФРГ о неточностях в отчете ОЗХО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление немецкого коллеги Райнера Бройля об ошибке в докладе Организации по запрещению химического оружия.

По его словам, неточности в докладе, посвященном арестованному блогеру Алексею Навальному, связаны с ошибкой в дате. В переиздании она была исправлена.

"Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки", — отреагировала Захарова на это заявление.

Вместе с тем представитель МИД добавила, что именно по этой причине Германия игнорирует запросы российской стороны. Все шито белыми нитками, резюмировала она.