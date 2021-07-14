Национальный праздник Франции отметили военным парадом на Елисейских полях в Париже

Военный парад прошел на Елисейских полях в честь Национального праздника Франции. Смотр войск провел французский лидер Эммануэль Макрон.

Прямую трансляцию с места проведения парада вели местные телеканалы. Отмечается, что после смотра войск Макрон прибыл на главную трибуну, перед которой прошла официальная церемония приветствия армией своего главнокомандующего.

По Елисейским полям в этом году прошли в полевой форме своих ВС 73 представителя Швеции, Чехии, Эстонии, Италии, Бельгии, Франции, Португалии и Нидерландов, которые являются бойцами спецгруппы "Такуба". Они открывали торжественное шествие.

Также в небе над столицей Франции в парадном строю пролетела боевая авиация. Подчеркивается, что это последний парад в честь Национального праздника для Макрона в рамках его нынешнего президентского срока.