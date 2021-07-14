Федоров назначен главным тренером хоккейного ЦСКА

Сергей Федоров работает в столичном клубе с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета армейцев.

Российский специалист Сергей Федоров назначен главным тренером московского ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. На этом посту он сменил Игоря Никитина.

По словам президента красно-синих Игоря Есмантовича, никаких конфликтов с Никитиным у руководства клуба не было. Он отметил, что основная причина увольнения — итоги прошедшего сезона.

"Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала", — передает "Р-Спорт" слова Есмантовича.

Напомним, в минувшем сезоне армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили омскому "Авангарду" (2:4).