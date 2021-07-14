Националист возмутился совместным фото игроков сборной Украины и Басты

Двое футболистов сборной Украины подверглись критике со стороны националистов после публикации фотографии с отдыха.

Защитник национальной команды Украины Виталий Миколенко опубликовал в Instagram Stories фотоснимок, на котором запечатлен с форвардом сборной Романом Яремчуком и российским рэпером Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста.

После публикации поведением игроков возмутился украинский националист Сергей Стерненко. Он отметил, что музыкант неоднократно выступал в Крыму. В своем Telegram-канале экс-участник "Правого сектора" (запрещен на территории РФ) написал, что "ему стыдно за футболистов украинской команды".

Осенью 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Басте въезд в страну на три года из-за посещения Крыма. В сентябре 2020 года музыканта исключили из черного списка.