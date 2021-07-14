Последний министр «евромайдана»: кто вынудил Авакова уйти из правительства Украины

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, попадавший в опалу при Януковиче и в коррупционные скандалы при Порошенко, загадочно покинул правительство Украины. Без лишних слов 13 июля он написал заявление об отставке, как бы «по собственному желанию».

И вот 14 июля украинский журналист Дмитрий Гордон, известный тесными связями с властью, все-таки рассказал, кто попросил господина Авакова на выход из кабмина: по его данным, это сам Владимир Зеленский.

«Арсен Борисович как человек достойный и мудрый это мгновенно сделал [ушел, - прим.ред.]. <…> Я знаю, что давно были планы в Офисе президента поменять Арсена Борисовича, потому что тот состав Кабинета Министров, который был последние два года, не выдерживал всякой критики», — заявил журналист.

Гордон разразился хвалебной одой вслед уходящему министру: мол, Аваков был единственным, кто наставлял на путь истинный «полусумасшедших, малоквалифицированных» коллег в правительстве.

yatsenyuk.org.ua / Официальная страница Арсения Яценюка

Что этому предшествовало?

В политический авангард Авакова вынесла «оранжевая революция»: при президенте Викторе Ющенко в 2005 году он возглавил Харьковскую область. К слову, будущий министр внутренних дел никакого отношения ни к полиции, ни к другим правоохранительным структурам не имел: за три года до распада СССР получил диплом инженера, в лихие 1990-е создал АО «Инвестор» и коммерческий банк «Базис».

В 2012 году, когда страну уже два года возглавлял Виктор Янукович, Аваков стал подозреваемым по делу о незаконном отчуждении государственной земли. Прокуратура выявила факт превышения должностных полномочий. На тот момент Аваков уже год находился в Италии, где и был задержан по запросу Интерпола. Но стал депутатом Верховной рады от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», куда предусмотрительно вступил в 2010 году, и получил неприкосновенность.

В 2014 году будущий министр, памятуя о карьерном взлете после «оранжевой революции», стал одним из лидеров «евромайдана» и координировал действия протестующих. В феврале того года был назначен главой МВД, где и пробыл семь лет, пока не «споткнулся» о просьбу Зеленского.

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Чем Аваков запомнился Украине?

Министр знаменит реформой МВД 2015 года, после которой милиция сменилась полицией, а управление по борьбе с организованной преступностью, транспортную и ветеринарную милицию упразднили. Примечательно, что в рабочую группу по реформированию вошли иностранные специалисты — украинская полиция должна была соответствовать европейским критериям.

Однако расследовать заказные убийства журналистов Олеся Бузины (в 2015-м) и Павла Шеремета (в 2016-м) обновленное МВД не спешило. На несколько лет затянулось следствие по нападению на экс-советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, погибшую в 2018-м году после того, как ее облили серной кислотой. Преступление произошло после конфликта Гандзюк с чиновником Национальной полиции Украины. «Европейская реформа» прошла не слишком успешно.

В 2015 году в скандал попал сам министр Аваков. Прокуратура начала расследовать злоупотребление полномочиями при закупке рюкзаков для МВД и Нацгвардии. Национальное антикоррупционное бюро задержало Александра Авакова, сына главы МВД. Его подозревали в хищении средств на закупках: рюкзаки якобы приобретались через компании, подконтрольные Авакову-младшему. В 2018 году дело против Александра закрыли. А видеозапись, на которой он договаривается с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков по завышенной цене, осталась на просторах интернета.

Теперь на место ушедшего Авакова метит один из «слуг народа» от партии Зеленского — 40-летний Денис Монастырский. В отличие от инженера Авакова, он все же окончил юридический факультет.