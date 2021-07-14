Разовые выплаты на школьников в России будут начисляться только на карту

Жителям Российской Федерации рассказали, каким способом можно будет получить денежную выплату размером в десять тысяч рублей.

Речь идет о пособии, предназначенном для семей страны, имеющих детей в школьном возрасте. Как получить данную выплату, рассказало Министерство труда и социальной защиты России.

"Только безналично, на карту любой платежной системы", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минтруд напомнил, что пособие носит единовременный характер. Поэтому для получения выплаты россиянам не потребуется заводить карту платежной системы "Мир".