Президент "Реала" Перес назвал Роналду и Моуринью ненормальными людьми

Испанское издание El Confidencial опубликовало новую аудиозапись скандального разговора президента "Реала" Флорентино Переса с неизвестным собеседником.

Перес на записи называет экс-форварда мадридского клуба Криштиану Роналду идиотом, а бывшего наставника сливочных Жозе Моуринью — ненормальным. Согласно данным издания, аудиозапись датируется октябрем 2012 года.

"Он (Роналду. — Прим. ред.) сумасшедший. Этот парень идиот, больной человек. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он бы не делал того, что делает", — следует из отрывка записи.

Кроме того, руководитель "Реала" отметил, что агент Роналду Жорже Мендеш не контролирует своего клиента, и "то же самое с Моуринью". По его словам, у футболиста и тренера "ужасное эго".

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступал за мадридский "Реал" с 2008 по 2019 год, после чего перешел в туринский "Ювентус".