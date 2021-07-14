Аксенов поручил усилить контроль за ношением масок в общественном транспорте Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что в регионе необходимо усилить контроль за соблюдением ношения масок в транспорте.

Многие жители Крыма не носят маски, когда пользуются общественным транспортом. Глава региона поручил принять дополнительные меры по решению данного вопроса и ужесточить контроль.

"По транспорту будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы", — указал Аксенов.

Помимо этого, власти считают, что важно свести к минимуму количество проводимых мероприятий развлекательного характера, чтобы снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией.