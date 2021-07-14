Названы опасные и полезные продукты для гипертоников

Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Особый рацион питания поможет избежать такого состояния.

Первое, на что следует обратить внимание — это продукты с добавлением сахара, так как они высококалорийны и имеют невысокую пищевую ценность, отметили врачи из Blood Pressure UK. Лишняя энергия может способствовать увеличению веса, что в свою очередь ведет к повышению кровяного давления. По словам экспертов, сахаром богаты кетчуп, майонез и заправки для салатов. Людям, страдающим от гипертонии, следует воздержаться от употребления этих продуктов.

Понизить кровяное давление можно с помощью продуктов, богатых калием, так как он способствует выведению натрия из организма, рассказали в Американской кардиологической ассоциации (AHA). Этот минерал содержится во фруктах, овощах, рыбе и нежирных молочных продуктах.

Ранее кардиолог рассказал, почему молодые люди все чаще жалуются на проблемы с сердцем. По словам врача, причиной этого может быть безответственное отношение к своему здоровью и малоактивный образ жизни, передает телеканал "360".