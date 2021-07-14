Песков переадресовал в МЭР вопрос о домохозяйствах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Росстат и Минэкономразвития вопрос о финансовом положении домохозяйств в государстве.

По его словам, прокомментировать представленные Росстатом данные довольно затруднительно. Для этого необходимо понимать, какие имелись в виду критерии, и на основе чего проводились расчеты, отметил представитель Кремля.

"Мне трудно это (данные Росстата. — Прим. ред.) прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться", — ответил Песков журналистам на тему финансового положения граждан.

Росстат ранее опубликовал данные, согласно которым больше 75% домохозяйств в России испытывают какие-либо затруднения при покупке самого необходимого.