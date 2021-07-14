Экономическое дно Европы. Депутат Рады с трибуны озвучил проблемы Украины

Состояние экономики на Украине поставило страну на последнее место среди европейских государств. Например, в соседствующей Молдавии внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения на порядок выше, чем на Украине. И это с учетом того, что за последние несколько лет население Украины значительно сократилось, заявил с трибуны Верховной рады депутат Александр Колтунович.

Он напомнил, что на Украине неумолимо растут внешние долги. За два года гарантированный государственный долг увеличился почти на 10 млрд долларов и достиг 91,5 млрд долларов, указал депутат.

«При этом, инвестиции падают. Даже в расчете на одного человека мы имеем долг 2210 долларов на человека. Представьте себе, какая цифра, каждый из нас должен», — возмутился политик.

Колтунович привел неутешительную статистику по регулярным денежным выплатам населению. Так, среднестатистический показатель заработной платы на Украине держится на уровне в 470 долларов (12841,15 гривны) — самый низкий среди всех европейских стран. Минимальная пенсия находится на отметке в 68 долларов (1857,87 гривны), а прожиточный минимум — 84 доллара (2295,01 гривны).

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«Уровень безработицы, когда мы приходили, составлял 7,3%. Сейчас — 10,5%. Это все цифры, которые свидетельствуют о неполноценной социальной политике. Население сократилось на 500 тысяч человек. А на сто умерших 37 рожденных», — добавил депутат.

Безусловно, такие показатели влияют на настроения внутри страны. Например, депутат Верховной рады Алексей Журавко недавно заявил, что Украина является еще и одной из самых несчастных стран Европы. Свое мнение политик подкрепил «рейтингом счастья», который составляет специальная программа Организации объединенных наций. Данные формируются на основе нескольких факторов: продолжительность жизни, соцподдержка, ВВП, отношение населения к коррупции, свобода принятия решений и щедрость граждан.

Украина в этом рейтинге оказалась наравне с экономически разрушенной Венесуэлой, после которой идут только Афганистан и Гаити. Исходя из этой статистики, Журавко сделал вывод, что сегодня Украина находится в статусе несостоявшегося государства.