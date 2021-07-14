Тюменская облдума прекратила полномочия депутата Бабина в связи с его смертью

Тюменская областная дума прекратила полномочия депутата от ЯНАО Николая Бабина в связи с его смертью. Решение принято в среду, 14 июля, на внеочередном заседании регионального парламента, сообщило издание URA.RU.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской областной думы шестого созыва Бабина Николая Андреевича», — заявили на заседании.

О кончине политика стало известно 3 июля, он скончался на 77-м году жизни.

Депутат был избран по одномандатному округу №4 (Пуровский) от партии «Единая Россия», представлял в думе ЯНАО.