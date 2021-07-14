Погребинский: Зеленский перешел уже все границы нормальной дипломатии

Украинский президент Владимир Зеленский не собирается выполнять ничего из того, что обещал на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Первый независимый» высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя итоги рабочего визита Владимира Зеленского в Берлин.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила украинскому президенту о необходимости выполнения Киевом Минских соглашений и имплементации в законодательство Украины формулы Штайнмайера.

«Как будто бы Зеленский не только услышал, но и согласился (со словам Меркель). Но нашему президенту нельзя верить. Он сначала дает обещания, а потом их не выполняет. Он абсолютно недоговороспособный, — напомнил по этому поводу Погребинский. — Зеленский соглашается с чем угодно, а потом выполнять не будет. Это понятно. Ему верить абсолютно нельзя».

В недоговороспособности и некомпетентности нынешнего украинского президента Владимира Зеленского на Западе, по словам Погребинского, убедились уже давно, а поддержку Киеву продолжают оказывать по инерции.

ФБА «Экономика сегодня» /

И все прекрасно это понимают, уверен политолог. По его словам, Ангела Меркель уже давно составила собственное мнение о том, с кем ей приходится иметь дело на Украине.

«Она очень хорошо знает о недоговороспособности Зеленского, что он в состоянии только просить денег и упрекать, что им мало помогают. В то время как ответственность, которая лежит на президенте и его команде за ухудшение положения миллионов украинских граждан, – это его мало интересует. И это на Западе прекрасно понимают», — подчеркнул политолог.

Но западные политики по инерции считают необходимым продолжать осуждать Россию, не решаясь при этом более жестко разговаривать с украинскими властями и что-то от них требовать. Однако темпы этой инерции замедляются, а Зеленский окончательно перешел все границы нормальной дипломатии, заключил киевский политолог.