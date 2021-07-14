Россия сталкивается с политизацией при распространении отечественной вакцины от COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил процесс распространения российской вакцины от коронавируса в зарубежных странах.

По его словам, ряд государств начал рассматривать этот вопрос в политической плоскости, что значительно осложняет процесс. Российская сторона не приветствует подобный подход, резюмировал он.

Ранее в РФПИ заявили, что продвижению "Спутника V" в ЕС мешает фармацевтическое лобби. Таким образом фонд отреагировал на сообщения о недостатке данных касательно клинических испытаний препарата.