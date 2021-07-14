В Кремле прокомментировали ситуацию с межнациональными проблемами в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о ситуации с межнациональными проблемами в РФ.

По словам Пескова, Кремль не фиксирует особых межнациональных проблем в России на данный момент. Он добавил, что исключение составляют бытовые конфликты.

"Не фиксируем проблем в этой сфере кроме текущих обычных бытовых, которые есть в любой точке земного шара", — подчеркнул Песков.

Комментируя массовую драку мигрантов в Москве, представитель Кремля сообщил, что органы правопорядка отреагировали на случившееся.

В результате массовой потасовки на Зеленодольской улице в Кузьминках с ножевыми ранениями госпитализированы несколько человек. Участниками драки стали граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.