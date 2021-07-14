Регбисток олимпийской сборной России изолировали в Японии из-за коронавируса

Регбисток олимпийской сборной России изолировали на два дня в Токио. Причиной такого решения стала новая коронавирусная инфекция, обнаруженная у массажиста.

Инцидент не должен послужить поводом к снятию женской сборной России по регби с летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев в комментарии РИА Новости пояснил, что команда будет каждый день сдавать ПЦР-тесты. Если они буду отрицательными, то российских регбисток выпустят.

Ранее японское издание "Киодо" сообщило, что коронавирус обнаружили у 50-летнего массажиста, являющегося сотрудником российской олимпийской сборной. Он также был изолирован.