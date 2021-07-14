Ночной ливень принес в Улан-Удэ рекордное количество осадков

Непогода принесла в Улан-Удэ сильные ливни. В связи с погодной обстановкой там объявлен режим повышенной готовности.

В ночь с 13 на 14 июля в столице Бурятии выпало около половины месячной нормы осадков, рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в Instagram. Он сообщил, что для борьбы с последствиями ливней в городе создан оперштаб.

По словам мэра, ведутся усиленные работы по откачке воды. Для этого привлечена вся городская техника, в том числе мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы. Также рабочие ведут засыпку размытых дорог и грейдирование. Шутенков подчеркнул, что такой объём воды не выдержит ни одна ливневая канализация.

В Улан-Удэ подтопило пять подстанций. Ряд улиц Октябрьского и Железнодорожного районов остались без электричества.