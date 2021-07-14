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Тобольского депутата наскоро исключили из «Единой России» после скандального ДТП

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Тобольского депутата наскоро исключили из «Единой России» после скандального ДТП

Самого богатого депутата городской думы Тобольска Сергея Вакарина исключили 14 июля из партии «Единая Россия». Поводом послужило уголовное дело, возбужденное против народного избранника. Его подозревают в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении инспектора ГИБДД. «Политика Сегодня» собрала подробности громкого скандала.

Инцидент произошел накануне, 13 июля, на трассе между Тобольском и деревней Байгара. За выезд на встречную полосу полицейские остановили «Мерседес» за рулем которого, по данным местного портала 72.RU, находился нетрезвый Вакарин. Мужчина решил не общаться с инспекторами, и, резко нажав на педаль газа, зацепил одного из сотрудников ГИБДД.

«Водитель попытался уехать, но инспектор попытался его остановить. В результате получил травмы, сейчас находится на амбулаторном лечении. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Все материалы этого дела переданы в Следственный комитет», – сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

В социальных сетях, тем временем, произошедшее описывают более подробно. В одной из групп «ВКонтакте» анонимный пользователь, что депутат якобы попытался договориться с инспектором «по-хорошему», но тот начал снимать нарушителя на телефон. Со слов рассказчика, сидевший за рулем «Мерседеса» выхватил смартфон, тронулся с места и протащил гаишника по асфальту.

«У инспектора ДПС ссадины, ушибы головы, локтевого сустава, кистей рук», – сообщается в соцсети.

В разговоре с журналистами сам Сергей Вакарин сообщил, что находится в командировке в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), а за рулем минувшим вечером якобы был его сын Андрей, заболевший коронавирусом.

«Его с больницы выписали на домашнюю обсервацию, у него положительные тесты на коронавирус. С его слов, стал задыхаться, показал водительское удостоверение и попер, потому что лекарство было в доме. Нет, ничего не было. Он говорит, что не видел, чтобы за ним кто-то ехал и гнался. Приехал и находится дома», – утверждал депутат.

В соцсетях словам депутата не поверили.

«Не исключат из партии, не выгодно... Лям заплатит и разойдутся», – предположила Мария Архипенкова.

«Сразу если не поймали, значит какой нибудь бедолага загрузится за него, а сам депутатишко себе алиби сделает и все», – написал Николай Петров.

«Сколько интересно дадут? Гаишнику?», – пошутил Дмитрий Шумилов.

Однако нашлись среди комментаторов и те, кто усомнился в достоверности анонимных сведений. В их числе оказались и старые знакомые депутата. 

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«Я что-то не помню, чтобы видела Сергея пьяным в молодости. Хотя росли под горой и все там на виду были. Никогда алкоголиком он не был. Может это не он за рулём был? Даже не верится в такое. Это какая то ошибка», – поделилась Надежда Носарева.

К слову, сын депутата пару месяцев назад тоже становился героем дорожного скандала. По данным портала NG72, Андрей Вакарин устроил ДТП, за которое поплатился членством в партии «Единая Россия». 18 мая Вакарин-младший попытался обогнать автобус по обочине, но, не справившись с управлением, врезался в него. После подрался с водителем, кондуктором и пассажирами и скрылся с места аварии.

Депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев в разговоре с «Политикой Сегодня» рассказал, при каком условии происходит исключение из рядов «Единой России».

«Если речь идет о правонарушении, на период проверки членство приостанавливается, если устанавливается факт правонарушения — исключение из партии. В том числе при нарушении норм морали и нравственности», –  сказал парламентарий.

Президиум регионального политсовета «Единой России» не стал дожидаться итогов расследования. Разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание – по всей строгости закона, подчеркнули по итогам заседания. 

«Такое поведение недопустимо для единоросса, оно позорит не только самого Вакарина, но и бросает тень на всех однопартийцев и репутацию самой партии», — сказано на сайте «ЕР».

Известно, что Сергей Вакарин владеет крупным бизнесом — строительной компанией «Антикор-М». По итогам 2020 года он стал самым богатым депутатом в Тобольске, задекларировав доход в размере более 64 млн рублей. Автомобиль, на котором был сбит полицейский, юридически принадлежит не самому депутату, а его компании.