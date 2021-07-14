Сотрудница российской команды в Токио заразилась коронавирусом

Олимпийские игры в Токио пройдут при пустых трибунах в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

У сотрудницы российской команды, которая находится в Японии на сборах перед Олимпийскими играми, выявлен положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В настоящее время не уточняется, о ком именно идет речь. Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Предстоящие Олимпийские игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта — 33, а также дисциплинам — 339. Ожидается участие порядка 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих.