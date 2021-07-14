Песков объяснил необходимость рекомендаций по ответам на сложные вопросы для олимпийцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР) для спортсменов по ответам на сложные вопросы.

По его словам, упомянутые рекомендации в первую очередь связаны с тем, что олимпийцев могут привлечь к политическим темам, хотя они не имеют к ним никакого отношения. Официальный представитель Кремля уточнил, что соответствующие подсказки не будут лишними, а пользоваться ими или нет каждый сможет решить самостоятельно.

Ранее ОКР разослал российским спортсменам инструкции, как отвечать на сложные вопросы журналистов. Олимпийцев предупредили, что пресса может часто затрагивать провокационные темы, незнание которых рискует поставить в неловкое положение представителей России на Олимпиаде.