Песков объяснил, почему в работе "нормандской четверки" возникла пауза

Причина серьезной паузы в работе "нормандской четверки" заключается в невыполнении Киевом договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель главы государства прокомментировал работу "нормандской четверки" и указал на паузу. Песков раскрыл главную причину сложившейся ситуации. По его словам, перерыв возник из-за невыполнения Украиной соглашений.

Пресс-секретарь выразил сожаление в связи с этой проблемой. Попытки для придания динамики процессу не предпринимаются, добавил Песков в беседе с журналистами 14 июля.