Врач Гальперин объяснил, кому показан медотвод от вакцинации

Особых распоряжений, связанных с медотводом от вакцинации против коронавируса, не существует. Об этом заявил российский врач Семен Гальперин.

Медотвод предполагает наличие состояний, при которых не рекомендуются и другие прививки. Первым основанием можно считать заболевания в острой фазе — простуду, а также обострения различных хронических болезней на момент вакцинации. Кроме того, медотвод дается и при непереносимости отдельных составляющих вакцины, отметил Гальперин.

С этим пунктом могут возникнуть сложности, ведь информация о составе есть не у всех. К противопоказаниям не относится обычная аллергия. От этого недуга страдают многие люди. При реакции организма на пыль, отдельные продукты и пыльцу не нужно отказываться от вакцинации.

Ранее сообщалось о случаях оформления фальшивых медотводов в Москве. По данному факту в столице правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела, передает сайт 360tv.ru.